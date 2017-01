La Jeanne d’Arc de St-Pierre

« Voici ce qu’il te reste, écrit Dave St-Pierre, fauteur de trouble de la danse contemporaine, à propos de sa prochaine création. Ton corps devenu brasier. / Tes pores bouchés d’une odeur âpre. / Un vulgaire tas d’os, de fluides visqueux. / Un dessein sibyllin. / Ici, les mots foi, adversité et résilience n’ont plus aucune valeur. » À l’invitation lancée par l’interprète Anne Le Beau de créer un trio, le chorégraphe de la trilogie comprenant La pornographie des âmes (2004), Un peu de tendresse bordel de merde (2006) et Foudres (2012) répond en s’attaquant à Jeanne d’Arc.

Elle en a inspiré, des artistes, la Pucelle d’Orléans. Réimmortalisée en oeuvres depuis la nuit des temps par la peinture et la sculpture, mais aussi par le cinéma (de Méliès à B. de Mille jusqu’à Rossellini, Rivette et Besson) ou par la chanson et la voix souterraine de Leonard Cohen. La revoilà en chair, en os, en transfiguration et en danse contemporaine.

« On travaille à transposer le mythe. On ne reste pas du tout dans l’historique ni dans l’histoire », précise tout de suite Anne Le Beau, qu’on a vue danser pour Navas, Desnoyers et Bédard, et jouer pour Haentjens. « Mais Anne porte une armure quand même dans le show, rétorque le chorégraphe. C’était dur de passer à côté, et je suis ce que je suis ! Il y a certains clichés que je dois prendre à bras-le-corps pour les tordre ensuite. »

Ce qui a allumé le créateur, c’est la possibilité d’adapter, de muer Jeanne d’Arc, cette pucelle illuminée de 17 ans, sur le corps d’une interprète cinquantenaire. Cet anachronisme et cette dichotomie l’intéressent, et « la façon dont l’interprète va passer par ce personnage. Je n’aurais pas pensé à Jeanne d’Arc pour une danseuse de 20 ans, indique St-Pierre. Là, il y a un challenge : comment on transforme ce mythe, ce personnage, sur une femme plus vieille, et ce que devient alors la qualité du personnage. Même que ça me fait chier qu’Anne n’ait pas l’air d’une femme de 50 ans », ce qu’elle est, poursuit-il, soulignant à quel point les danseurs, souvent, gardent longtemps une apparence jeune. « Le culte du corps dans la danse est super présent, même si on dit vouloir s’en défaire, poursuit-il. On peut presque avoir l’air ado passé 40 ans si on veut, mais on porte, même si le corps reste jeune, un bagage d’adulte. Et c’est beau aussi, voir un corps en train de défraîchir. Il faut accepter ça. »

Le caillou dans l’engrenage de l’harmonie

L’acteur Hubert Proulx (Pour réussir un poulet, de Fabien Cloutier, Unité 9) et le danseur Bernard Martin (La La La Human Steps, Bédard) représentent des consciences de cette Jeanne d’Arc dépareillée. « Elle est très forte, très vulnérable, cette Jeanne-là, nomme Le Beau. Un peu folle, mais pas vraiment non plus. Il y a beaucoup de contradictions dans le personnage. Et il y a un dépouillement dans ce que Dave me fait faire, une espèce de “qu’est-ce qui reste après, après s’être battu toute ta vie ?”. Ça parle beaucoup de la mort. J’ai l’impression que personne ne veut jamais parler de ça, et ça me frustre énormément », précise la danseuse.

La gestuelle est entièrement issue de l’imagination et des propositions de St-Pierre. Et change presque constamment. Au point où les interprètes se retrouvent dans l’impossibilité de polir, de perfectionner. « Dès qu’on devient trop bons, Dave change le mouvement. Il transforme constamment la chorégraphie et je pense qu’il va la changer jusqu’à la fin du show », rigole Le Beau, qui n’hésite pas à nommer aussi la frustration qu’une telle manière de faire engendre.



Car c’est la bataille des interprètes pour atteindre une impossible fluidité, la charge qui naît de cette concentration, qui intéresse le chorégraphe. « J’ai toujours travaillé un peu dans l’inconfort. Quand je commence à voir que ça ressemble à de la belle danse — parce que les danseurs sont ainsi, et vont travailler jusqu’à ce que ça devienne beau, fluide, harmonieux — alors j’arrête, je change des affaires. Au début, on a commencé un trio plein de jolis mouvements et de tours ; là, ils se garrochent carrément à terre. Ça devient de plus en plus brut. Parce que je trouve ce que je fais toujours trop gentil. Ça fait partie de mes bibittes de créateur : un désir d’aller plus loin que ce que j’ai déjà fait. »

Au moment de l’entrevue — puisqu’une telle manière de travailler peut impliquer que tout soit changé la veille de la première —, les créateurs parlaient d’une pièce cousue de longs moments d’immobilité, et d’autres pleins d’entrées, de sorties et de tours. « On joue beaucoup sur des hyper-contrastes. Ce que j’ai toujours fait, mais là, je tire vraiment l’élastique. Il y a un état que j’aime beaucoup, que je nomme “déconnexion” : quand l’acteur-danseur ne joue pas sur scène. Ce qui est impossible, puisque la scène fait que tu joues dès que tu t’y retrouves. Une manière pour moi de le faire comprendre aux acteurs, c’est de leur demander de “jouer cinéma”, même s’ils sont sur scène. »

Un jeu plus subtil, plus près d’un naturel, puisque la caméra, avec ses possibilités de gros plans, vient cueillir près du visage ce qui en émerge, là où la scène, ne serait-ce que par la distance qu’elle impose entre l’acteur et le spectateur, exige une projection. « Tu peux tomber ainsi dans quelque chose de plus naturel, loin des torses bombés et des respirations projetées. J’aime beaucoup passer par ces deux états, et de l’un à l’autre. »



Femme ou fille

Jeanne d’Arc ici ; une recherche pour plus de vingt danseuses dans le cadre de la résidence au Centre chorégraphique O Vertigo. Dave St-Pierre serait-il dans une exploration de la féminité ? Oui, répond-il, et Anne Le Beau confirme que le thème transpire et émane, de manière très consciente, de ce suie.

« Je me dis féministe, ajoute St-Pierre, donc je ne peux imposer quoi que ce soit aux filles avec qui je travaille. Il y a des filles qui me disent : “Je ne veux pas être toute nue dans ton show.” You bet que tu ne seras pas toute nue ! Si je fais un show sur des femmes, c’est à elles de me raconter des histoires, de me dire jusqu’où on va. Ce sont les interprètes qui choisissent ce qu’elles ont envie de faire. Moi, je propose, je garroche, je pousse. Et je veux trouver un autre mot que “diriger” pour dire ce que je fais. Guider ? C’est pas tout à fait ça non plus… » Un mot encore à dénicher, donc.