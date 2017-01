Une première porte ouverte sur la danse au Wilder

26 janvier 2017

C’était jour de pendaison de crémaillère mercredi pour l’Agora de la danse et Tangente, qui levaient le voile sur leurs nouveaux quartiers dans l’édifice Wilder, dans le Quartier des spectacles, dont le coeur palpitant rassemble maintenant quatre salles polyvalentes que se partageront les deux complices. On voit ici ces nouveaux espaces, baptisés des noms de Françoise Sullivan (en haut à gauche), Dena Davida (à droite) et Florence Junca-Adenot. Notre photographe les a croquées sur le vif dans l’espace qui porte leur nom. Le quatrième espace, l’espace de répétition Paul-André Fortier, n’était pas encore ouvert au moment de notre passage.