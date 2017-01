Un «show» de chaise

Le corps, le geste, l’énergie doivent-ils être rois de la scène en arts vivants ? Peuvent-ils être seulement sujets, échos, ou peut-être même accessoires ? Et si, au lieu de voir la musique, les éclairages et la scénographie apparaître en fin du parcours d’une production pour sublimer ou ombrer une chorégraphie, on les posait au coeur même de la création ? Voici quelques-unes des questions que pose le touche-à-tout Martin Messier dans Corps mort.

Il faut décider d’abord de quel oeil on regarde cette première création signée en solo par Martin Messier. Car si on avait vu Corps mort dans une galerie d’art ou un musée, la lecture et le regard posés seraient différents. Et plus généreux. La pièce est à La Chapelle ; on annonce « mise en scène et chorégraphie » dans le programme. Allons-y donc avec un regard habitué à la danse.

Car si, en posant la scénographie comme pierre angulaire de cette chorégraphie, Messier remet intelligemment en question des habitudes de création et des hiérarchies figées parfois sans même être nommées entre médiums (le geste et la parole seraient primordiaux sur la lumière et le décor), il semble avoir oublié, jonglant entre lumière, musique et accessoires, les vertus magiques des silences et des corps. La partition scénographique — huit chaises sont suspendues au plafond, les cordes lâches formant un arc de fil côté cour. Elles chuteront, remonteront, frétilleront, en rythme ou non, suivant la musique — est très serrée. Elle pousse, surligne et titre littéralement un dramatisme omniprésent, mais pas souvent contagieux. Elle est si chargée, en fait, qu’on a l’impression que les trois danseurs habitent une machine. La sensation est celle d’un entre-deux, d’une latence qui ne semble pas dramaturgiquement volontaire : les danseurs ne sont pas rouages de cette machine mais y sont écrasés ; l’environnement, si prégnant et si mouvant, ne semble qu’à de trop rares moments vraiment prendre vie.

Ces instants-là sont riches. La chorégraphie pour chaises seules, un peu chaotique, est déjà intéressante. Suivie du rodéo de chaises volantes, plus sauvages parce que menées par des mains humaines, elle se bonifie. C’est là que l’opposition animé/inanimé, machine/corps est la plus vive. Et c’est malheureusement fort court.

Arrêtons-nous aussi, auparavant, au tableau Corps mort. Trois solos — corps secoués, certains membres alourdis comme s’ils étaient paralysés — concourent, alors qu’un rideau latéral de lumière blanche n’en dévoile qu’un à la fois. Ombres et lumière, noirceur et dévoilement, hallucination et stroboscopisme potentiels. Si la gestuelle, malgré la générosité des interprètes, reste insatisfaisante quand on regarde la scène, déployée au mur en jeu d’ombres chinoises, qu’on ne peut voir qu’en se tordant un peu le cou, elle devient absolument fascinante. Le duo de Jong-Lefebvre y est alors jumeaux siamois, couple épileptique déformé, monstre à deux têtes. Serait-ce au metteur en scène de mieux diriger le regard des spectateurs vers cet « au-delà du miroir » ? Ou au spectateur de laisser tomber ses ornières, et sa préférence à regarder les corps vivants à leurs silhouettes ?

Vrai qu’on serait plus généreuse si on n’avait pas goûté déjà à la finesse bien dosée de Messier, que ce soit dans ses éclairages pour Soak (cosigné avec Caroline Laurin-Beaucage), dans l’énergique interrogation en live des rapports musique/danse/corps (Hit and Fall, aussi avec Laurin-Beaucage) ou dans la grande virtuosité à jouer d’ombres, de dévoilement, de suspens et de suggestion (l’excellent Derrière le rideau, il fait peut-être nuit, cosigné avec Anne Thériault).

C’est probablement ce qui manque le plus à Corps mort : de la suggestion ; de l’espace — silences (sonores et visuels) et respirations. Et, si l’on tient à garder l’étiquette « chorégraphie », il vaudrait mieux creuser davantage le travail du corps. Car en l’état, Corps mort ne fait que surfer sur les intéressantes questions qui habitent l’artiste, et qu’il a déjà su aborder avec à la fois plus de délicatesse, plus de profondeur, et en prenant moins les spectateurs par la main.