Harcèlement sexuel : l’Académie des Oscar enquête sur son président

Photo: Jordan Strauss Associated Press

Los Angeles — Le président de l’Académie des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieux Oscar, fait l’objet d’une enquête interne à la suite de trois allégations de harcèlement sexuel, indiquaient vendredi plusieurs médias américains. La chaîne de télévision CBS et le magazine spécialisé dans l’industrie du film Variety, citant des sources proches du dossier, écrivent notamment que l’Académie a reçu ces trois allégations mercredi au sujet de John Bailey et a aussitôt ouvert une enquête. En réponse aux questions de l’AFP, l’Académie s’est contentée de répondre qu’elle « traite toutes les plaintes de façon confidentielle pour protéger toutes les parties prenantes ». « La Commission des membres examine toutes les plaintes contre des membres de l’Académie au regard de nos règles de conduite, et après cet examen, elle soumet ses conclusions au Conseil des gouverneurs », a-t-elle précisé dans sa déclaration.