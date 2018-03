Gai, et après?

Simon, 17 ans, cache un secret à sa famille et à ses amis : il est gai. Son seul confident : un camarade de classe anonyme avec qui il correspond en ligne par pseudonymes interposés. Un échange qui, graduellement, se meut en romance épistolaire. Mais voilà que Martin, un camarade de classe, découvre par hasard lesdits messages. Épris d’Abby, l’une des amies de Simon, Martin fait chanter ce dernier afin qu’il l’aide à conquérir la belle. Mise en marché comme la première comédie sentimentale gaie pour adolescents produite par Hollywood, Avec amour, Simon est, dans cette niche précise, c’est vrai, un film précurseur. Ça n’en fait pas un grand film pour autant.

D’une part, la réalisation de Graig Berlanti (de la série culte Dawson Creek) est générique au possible. D’autre part, un désir très apparent de ne choquer personne, voire de ne bousculer personne, prive Avec amour, Simon (Love, Simon) de tout mordant.

On va voir Avec amour, Simon ou pas? La critique vidéo de François Lévesque

À ce chapitre, les cinéphiles curieux de ce qui se passe en dehors des multiplexes savent que des récits comico-amoureux entre jeunes gais dans ou hors du placard, le cinéma indépendant en produit, partout, depuis le milieu des années 1990 (The Incredibly True Adventures of Two Girls in Love, Beautiful Thing, Edge of Seventeen, etc.).

Pour plusieurs, ces films-là se révèlent aujourd’hui encore plus aventureux, ou plus réalistes, ou les deux, que ce film-ci, un ballon d’essai lancé par le studio 20 th Century Fox.

Vision idéalisée

Le scénario basé sur un roman de Becky Albertalli aborde pourtant, par la bande, des enjeux graves. Or, la peur du rejet et l’intimidation, pour ne nommer que deux exemples, sont traitées avec beaucoup de légèreté : quelques moqueries puériles sont proférées, mais les coupables sont dûment (et rapidement) châtiés.

Quant à la violence homophobe dont bien des adolescents font encore les frais quand personne ne regarde, ou que ceux qui voient feignent l’aveuglement, elle n’existe tout simplement pas dans l’univers du film.

Idem pour les réactions des parents et des copains, somme toute idéales, pour ne pas dire idéalisées.

Bref, il y a une certaine pensée magique à l’oeuvre. À ce compte-là, on pourra toutefois objecter que c’est l’apanage de la majorité de comédies sentimentales hollywoodiennes, justement. Ce n’est pas faux.

Éminemment sympathique

En sa qualité de pionnier hollywoodien, Avec amour, Simon n’est pas du cinéma de la même tenue que Philadelphia, de Jonathan Demme, et Brokeback Mountain, d’Ang Lee, deux autres jalons gais : c’est entendu. Le film demeure, néanmoins, éminemment sympathique. L’histoire est en effet mignonne, attendrissante et souvent fort drôle. Les jeunes interprètes sont par surcroît formidables.

Qui plus est, dans un pays où le président a démantelé en douce différentes politiques visant à contrer la discrimination envers les communautés LGBTQ, un film comme celui-ci est certain de faire oeuvre utile. Grand ou pas.