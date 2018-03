Durant cinq ans, le documentariste Hugh Gibson s’est promené avec sa caméra dans le quartier de Regent Park, à Toronto. C’est ainsi qu’il s’est fait le témoin discret des difficultés de trois travailleurs de rue, Marty, Roxanne et Greg, aux prises avec leur propre dépendance aux drogues dures. Alors que ces derniers se livrent avec franchise et générosité à la caméra, le réalisateur brosse un tableau sans fard du cycle infernal de la toxicomanie, de l’itinérance et de la prostitution. Le résultat est parfois brutal, mais non dénué d’humanisme, d’humour et de poésie.



The Stairs ★★★ Documentaire de Hugh Gibson. Canada, 2016, 95 minutes.