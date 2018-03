Avortement, toxicomanie, adultère, prostitution : ces phénomènes ne sont pas qu’occidentaux, et font aussi partie du quotidien d’une grande ville comme Téhéran. Mais quel cinéaste iranien peut décrire tout cela sans contraintes ? Ali Soozandeh vit depuis plus de 20 ans en Allemagne, mais n’en a visiblement pas fini avec son pays d’origine. Grâce au savant camouflage de la rotoscopie, où l’on applique formes et couleurs à des images en prises de vue réelles, il présente divers personnages ayant plusieurs choses à cacher (une virginité perdue, une grossesse non désirée, des désirs inassouvis), multipliant les stratagèmes pour y parvenir. Parfois ils se croisent, dans la rue ou le même immeuble, révélant souvent par mégarde leurs petites et grandes trahisons. Une chronique urbaine provocante et sombre, levant le voile sur les dessous et les bas-fonds d’une société étouffée par un régime faisant tout pour contenir la grogne populaire.



Notre critique complète



Horaire en salles

Téhéran Tabou ★★★ 1/2 Film d’animation d’Ali Soozandeh. Autriche-Allemagne, 2017, 97 minutes.