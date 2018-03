Condamné par le cancer et l’Alzheimer, un couple de septuagénaires file en douce dans l’auguste « Winnebago » familial pour une ultime aventure en amoureux — au grand dam de leurs enfants. Helen Mirren et Donald Sutherland brillent en vieux amants toujours très épris l’un de l’autre. Dans leurs yeux : une connivence émouvante et la conscience douloureuse d’un vécu commun dont le souvenir se délite, inexorablement. Hélas, les quatre coscénaristes s’avèrent moins inspirés que les vedettes qu’ils soumettent à une intrigue prévisible aux fils mal attachés. Réalisation tenant du fatras visuel, montage 101, musique pompière alors que la douceur était de mise : au secours. Restent les deux étoiles, Mirren et Sutherland, qui méritaient mieux que ce road movie qui ne va nulle part.



Notre critique complète



Horaire en salles

The Leisure Seeker (V.O.) ★★ Comédie dramatique de Paolo Virzi. Avec Helen Mirren, Donald Sutherland, Janel Moloney, Christian McKay. France, Italie, États-Unis, 2017, 112 minutes.