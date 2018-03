MK2 met la main sur le cinéma Quartier Latin

Le groupe français d’exploitants de salles MK2 va administrer le cinéma Quartier Latin au centre-ville de Montréal (17 écrans) qui sera opérationnel le 1er septembre et l’entente est signée. Présent pour annoncer la nouvelle à Montréal, Nathanaël Karmitz, à la tête de l’entreprise fondée en 1973 par son père, Marin Karmitz, entend y présenter des films québécois, français et internationaux dans un cadre de vie agréable et stimulant.

« Il ne s’agit pas d’un achat, mais d’une fin de bail, explique-t-il. Cineplex Odéon était locataire du bâtiment. » Le Quartier Latin est le plus vieux multiplexe de Montréal. Il a perdu la moitié de sa clientèle surtout depuis cinq ans, avec la crise de la cinéphilie. Tout le quadrilatère, de la Cinémathèque québécoise au Quartier Latin en passant par le théâtre Saint-Denis est la propriété de France Film, dont le directeur du développement, Jean-Claude Chabot, entend revitaliser le secteur.

MK2, qui cherchait à s’établir à Montréal depuis quelques années, visa et renonça à Excentris et mijota des projets de constructions ailleurs.

« Il y a un grand dynamisme culturel à Montréal, mais le cinéma est le secteur faible, estime le dirigeant de MK2. On va créer des liens avec le milieu du cinéma québécois et offrir un espace dynamique. » Sa maison s’était déjà impliquée comme distributrice et productrice exécutive de films de Xavier Dolan et s’est associé avec le distributeur Charles Tremblay en distribution ici, ce qui lui assure un ancrage.

Nathanaël Karmitz a expliqué que de grands travaux de restauration, qui démarreront bientôt, ne devraient pas interrompre les projections (ou au plus quelques jours ou semaines), pour se dérouler de façon séquentielle. Un espace voué à la réalité virtuelle sera aménagé au troisième étage, alors qu’au rez-de-chaussée, les arcades de jeu disparaîtront pour faire place à une aire ouverte avec restauration de qualité, librairie où seront vendus aussi des DVD et objets dérivés en cinéma. « On va tout refaire », dit-il, précisant investir 3 millions dans ce chantier. Il entend créer des événements, travailler avec le milieu de la relève et du court métrage également.

MK2 garde l’oeil aussi sur l’acquisition du cinéma Empress dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, et les pourparlers sont en marche.