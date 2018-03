Liste complète des gagnants

Cinéma



Prix Écran d’or Cineplex : De père en flic 2, d’Émile Gaudreault



Meilleur premier long métrage : Ava, de Sadaf Foroughi



Meilleur film : Maudie, d’Aisling Walsh



Meilleure direction artistique : François Séguin, Hochelaga, Terre des Âmes



Meilleures images : Nicolas Bolduc, Hochelaga, Terre des Âmes



Meilleurs costumes : Trysha Bakker, Maudie



Meilleure réalisation : Aisling Walsh, Maudie



Meilleur montage : Sim Stephen O'Connell, Maudie



Meilleurs maquillages : Érik Gosselin, Marie-France Guy, Les Affamés



Meilleure musique originale : Mychael Danna, Jeff Danna, Parvana : Une enfance en Afghanistan (The Breadwinner)



Meilleure chanson originale : Qais Essar, Joshua Hill, Une enfance en Afghanistan, The Crown Sleeps



Meilleur son d'ensemble : Claude La Haye, Bernard Gariépy Strobl, Daniel Bisson, Louis-Antoine Lassonde, Hochelaga, Terre des Âmes



Meilleur montage sonore : Nelson Ferreira, John Elliot, J.R. Fountain, Dashen Naidoo, Tyler Whitham, Une enfance en Afghanistan



Meilleurs effets visuels : Alain Lachance, Yann Jouannic, Hugo Léveillé, Nadège Bozzetti, Antonin Messier-Turcotte, Thibault Deloof, Francis Bernard, Hochelaga, Terre des Âmes



Meilleure adaptation : Anita Doron, Une enfance en Afghanistan



Meilleur scénario : Sherry White, Maudie



Interprétation masculine dans un premier rôle : Nabil Rajo, Boost



Interprétation masculine dans un rôle de soutien : Ethan Hawke, Maudie



Interprétation féminine dans un premier rôle : Sally Hawkins, Maudie



Interprétation féminine dans un rôle de soutien : Bahar Nouhian, Ava



Meilleur long métrage documentaire: The Indians Who Rocked the World, de Catherine Bainbridge et Alfonso Maiorana



Meilleures images dans un long métrage documentaire : Alfonso Maiorana, Rumble: The Indians Who Rocked the World



Meilleur montage dans un long métrage documentaire : Benjamin Duffield, Jeremiah Hayes – Rumble, The Indians Who Rocked the World



Meilleur court métrage documentaire : Take a Walk on The Wildside, de Lisa Rideout

Télévision



Prix Écran d’or pour une émission dramatique ou une comédie : Murdoch Mysteries



Prix Écran d’or pour une téléréalité : The Amazing Race Canada



Meilleure émission dramatique : Anne



Meilleure comédie : Kim's Convenience



Meilleure téléréalité : Amazing Race Canada



Interprétation masculine dans un premier rôle dans une série dramatique : Alexander Ludwig, Vikings



Interprétation féminine dans un premier rôle dans une série dramatique : Tatiana Maslany, Orphan Black



Interprétation masculine dans un premier rôle dans une comédie : Paul Sun-Hyung Lee, Kim's Convenience



Interprétation féminine dans un premier rôle dans une comédie : Catherine O'Hara, Schitt's Creek



Meilleur documentaire : The Secret Path, de Gord Downie



Meilleure interprétation individuelle ou d’ensemble dans une comédie à sketchs : Carolyn Taylor, Meredith MacNeill, Aurora Browne et Jennifer Whalen, Baroness von Sketch Show



Meilleure minisérie : Alias Grace



Interprétation masculine dans un premier rôle dans une minisérie : Billy Campbell, Cardinal



Interprétation féminine dans un premier rôle dans une minisérie : Sarah Gadon, Alias Grace