Le procédé n’est pas nouveau, mais il est souvent efficace, chez Roman Polanski et cette fois pour le directeur photo et cinéaste belge Philippe Van Leeuw : un huis clos où la guerre n’est jamais illustrée, sauf sur les visages de gens confinés dans un espace où l’on peut tout de même l’entendre rugir. Au coeur de cet appartement autrefois chaleureux, une famille, élargie par les tragiques circonstances, tente de survivre aux privations, aux bombes, aux tirs de snipers, mais aussi à ses frustrations, à ses désirs et à ses mensonges. Ceux-ci sont parfois nombreux, quelquefois fatals, et ils contaminent une dynamique qui n’est pas sans écho avec la situation actuelle d’une Syrie à feu et à sang, même si les considérations politiques, religieuses, voire géographiques, sont réduites au minimum. Et au milieu de ce chaos, que des acteurs fabuleux, dont la grande Hiam Abbass avec son regard incandescent.



Notre critique complète



Horaire en salles

Une famille syrienne ★★★★ Drame de Philippe Van Leeuw. Avec Hiam Abbass, Diamand Bou Abboud, Juliette Navis, Mohsen Abbas. Belgique-France-Liban, 2017, 85 minutes.