Promue à un poste clé dans le parti d’opposition, une politicienne reçoit avec son conjoint des amis lors d’un souper qui dérape. Tournée pendant le référendum du Brexit, cette farce grinçante signée Sally Potter (Orlando, The Tango Lesson) se veut film politique. Le thème de la rupture, voire de la cassure, y est en effet central : les couples éclatent et les idéaux foutent le camp sur fond de compromis et de turpitudes diverses. Éprise de danse, la cinéaste chorégraphie avec aisance, quoique son film n’échappe pas à une certaine théâtralité, les déplacements frénétiques de sa remarquable distribution. Laquelle maintient une stylisation de jeu hilarante qui s’arrête juste avant la caricature.



The Party (V.O.) ★★★ 1/2 Comédie satirique de Sally Potter. Avec Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson, Timothy Spall, Emily Mortimer, Cherry Jones, Bruno Ganz, Cillian Murphy. Grande-Bretagne, 2017, 71 minutes