Ce premier long métrage de la jeune Sophie Dupuis, sans révolutionner le genre du noyau familial incestueux et étouffant (présent aussi dans ses courts métrages), possède une pulsation urbaine doublée d’un mystère. La réalisatrice pose ici un regard fort et une caméra de proximité sur des personnages en perdition et un quartier (Verdun) transformé en zone rouge dont la musique scande la violence. Malgré une distribution inégale, Chien de garde repose sur les jeux remarquables d’un trio d’acteurs : Théodore Pellerin, Maude Guérin et Paul Ahmarani. Très dur, par-delà un certain humour féroce et une lumière finale, le film s’adresse aux spectateurs aux nerfs solides.



Chien de garde ★★★ Drame familial de Sophie Dupuis. Avec Théodore Pellerin, Maude Guérin, Paul Ahmarani et Jean-Simon Leduc. Québec, 2018, 87 minutes.