Tout a commencé par une intense poussière rouge qui a recouvert le quartier Limoilou en octobre 2012. À partir de ce moment, plus rien ne fut pareil pour Véronique Lalande et Louis Duchesne, citoyens de ce secteur de Québec et fiers parents d’un garçon dont les mains furent couvertesd’oxyde de fer lors de ce triste épisode. Il n’en fallait pas plus pour que le couple mobilise toutes ses énergies et gruge sur son précieux temps familial pour mener une lutte sans merci à un port, à des compagnies et à un État qui font tous la sourde oreille. Ce combat à armes très inégales est observé par les frères Jean-Laurence et Jonathan Seaborn, eux qui ont un accès privilégié à l’intimité de ce tandem de choc, mais jamais à ceux qui détiennent les clés de la solution, si ce n’est qu’en conférence de presse. Ce clivage illustre parfaitement la disproportion des moyens et toute la difficulté de l’engagement citoyen face à une machine qui confond parfois le bien commun avec le bien-être du capital.



Bras de fer ★★★★ Documentaire de Jean-Laurence Seaborn et Jonathan Seaborn. Québec, 2017, 78 minutes.