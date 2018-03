La liste complète des gagnants aux Oscar 2018

Principales catégories



- Meilleur film: La forme de l'eau (The Shape of Water) — Guillermo del Toro



- Meilleure actrice: Frances McDormand — Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)



- Meilleur acteur: Gary Oldman — L'heure la plus sombre (The Darkest Hour)



- Meilleur réalisateur: Guillermo del Toro — La forme de l'eau (The Shape of Water)







Autres prix



- Meilleure actrice dans un second rôle: Allison Janney — Moi, Tonya (I, Tonya)



- Meilleur acteur dans un second rôle: Sam Rockwell — Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)



- Meilleurs costumes: Le fil caché (The Phantom Thread) — Mark Bridges



- Meilleur maquillage et coiffure: L'heure la plus sombre (The Darkest Hour) — Kazuhiro Tsuji, David Malinowski et Lucy Sibbick



- Meilleur long-métrage documentaire: Icarus — Bryan Fogel



- Meilleur montage sonore: Dunkerque (Dunkirk) — Richard King et Alex Gibson



- Meilleur mixage sonore: Dunkerque (Dunkirk) — Mark Weingarten, Gregg Landaker et Gary A Rizzo



- Meilleure direction artistique: La forme de l'eau (The Shape of Water) — Paul Denham Austerberry, Shane Vieau et Jeff Melvin



- Meilleur film en langue étrangère: Le film chilien A Fantastic Woman



- Meilleur court-métrage d'animation: Dear Basketball



- Meilleur long-métrange d'animation: Coco



- Meilleurs effets visuels: Blade Runner 2049 — John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert et Richard R Hoover



- Meilleur montage: Dunkerque (Dunkirk) — Lee Smith



- Meilleur court-métrage documentaire: Heaven Is a Traffic Jam on the 405 — Frank Stiefel



- Meilleur court-métrage de fiction: The Silent Child — Chris Overton et Rachel Shenton



- Meilleur scénario adapté: Appelle-moi par ton nom (Call Me By Your Name) — James Ivory



- Meilleur scénario original : Get Out — Jordan Peele



- Meilleure direction photo: Blade Runner 2049 — Jordan Deakins



- Meilleure musique (bande sonore originale): La forme de l'eau (The Shape of Water) — Alexandre Desplat



- Meilleure chanson originale: Remember Me — Coco (Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez)