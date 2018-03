Notre palmarès idéal

Ils sont quatre à l’année au Devoir à poser leur œil avisé sur les offrandes cinématographiques d’ici et d’ailleurs. Les voici qui se mouillent pour vous offrir leur palmarès personnel en prévision de la cérémonie qui se tiendra dimanche.

Rotten Tomatoes, le puissant agrégateur américain de contenus cinématographiques et télévisuels en ligne, a demandé à plus de 150 critiques leurs prédictions en prévision des Oscar. Voici le résultat de leurs projections.

Pour ne rien manquer de la cérémonie, suivez notre couverture en ligne ce dimanche en direct sur LeDevoir.com . Notre critique et journaliste Manon Dumais y animera la soirée avec sa verve et son à-propos habituel, tâtant le pouls des uns, relayant les informations et coups de gueule des autres. Rendez-vous en ligne à partir de 20 h 30.