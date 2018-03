MeToo: réveil tardif pour le cinéma français

Photo: Patrick Kovarik Agence France-Presse

Paris — Pas de dénonciations de harceleurs et une « liberté d’importuner » défendue par Catherine Deneuve : le cinéma français est apparu à la traîne de la vague #MeToo avant de se mobiliser à l’approche des César, les récompenses annuelles du secteur. Juste avant cette cérémonie vendredi soir, le 7e art français a pris pas moins de trois initiatives. Une opération « Ruban blanc », baptisée #MaintenantOnAgit, aura lieu pendant cette célébration, pour recueillir des dons reversés à des associations ; un collectif « 50-50 pour 2020 » a été créé pour oeuvrer en faveur de la parité, avec site Internet et études à la clé ; et une tribune a été publiée jeudi dans le quotidien Le Monde pour demander la création de quotas dans le financement du cinéma. Depuis les premières révélations début octobre 2017, le monde du cinéma français était resté bien timide.