Embarrassée d’avoir couché avec plusieurs de ses confrères, Charlotte (Marguerite Bouchard) convainc ses amies, la rebelle Mégane (Romane Denis) et la romantique Aube (Rose Adam), et ses consoeurs de faire voeu de chasteté… au risque de passer à côté du grand amour. À mi-chemin entre les chastes comédies d’ados de John Hugues et le cru Diary of a Teenage Girl de Marielle Heller, cette proposition originale de la scénariste Catherine Léger et de la réalisatrice Sophie Lorain offre une réflexion frontale et sensible sur le désir féminin.



Charlotte a du fun ★★★ Comédie dramatique de Sophie Lorain. Avec Marguerite Bouchard, Romane Denis, Rose Adam, Alex Godbout, Anthony Therrien et Vassili Scheider. Canada (Québec), 2018, 89 minutes.