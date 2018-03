Oubliez la quincaillerie rutilante et bruyante de la science-fiction. Le cinéaste japonais Kiyoshi Kurosawa (Tokyo Sonata, Vers l’autre rive) ne cède jamais à la tentation du spectaculaire dans cette curieuse invasion d’extraterrestres dans le Japon d’aujourd’hui. Trois d’entre eux ont pris forme humaine pour préparer le terrain, aidés par un journaliste cynique et une dessinatrice désabusée par son conjoint. Incrédules et perplexes, ces deux guides vont peu à peu éprouver une variation du syndrome de Stockholm, affichant une sympathie à l’égard de ces ennemis aux ambitions guerrières. Une radiographie sociale à la fois légère et sérieuse, le tout vu par des yeux venus d’ailleurs qui, jamais, ne camouflent des rayons laser…



Before We Vanish ★★★ 1/2 Science-fiction de Kiyoshi Kurosawa. Avec Masami Nagasawa, Hiroki Hasegawa, Ryuhei Matsuda, Mahiro Takasugi. Japon, 2017, 129 minutes.