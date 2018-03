Les cinéastes de l’attendrissant Ernest et Célestine renouent avec les couples dépareillés en mélangeant tout un bestiaire dans Le grand méchant renard et autres contes… L’adaptation de la bédé de Benjamin Renner se déploie en trois saynètes qui tordent le cou aux idées reçues. Si l’ouverture est charmante, la seconde est craquante, rachetant la mollesse de la dernière. Le trait soigné, fait à la main, est beau. Et l’esprit, toujours aussi bien tourné sous les aquarelles vibrantes.



Le grand méchant renard et autres contes… ★★★ 1/2 Animation de Patrick Imbert et Benjamin Renner. France, 2017, 80 minutes.