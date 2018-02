«Les Rois mongols» remporte un prix décerné par des enfants à la Berlinale

Les Rois mongols, un film de Luc Picard, a remporté l’Ours de cristal au Festival international du film de Berlin, un prix qui est décerné chaque année par des jeunes.

Les onze enfants et sept adolescents du jury, disent avoir apprécié le jeu des acteurs du film, qui leur ont permis de « de sympathiser avec leurs personnages et de se plonger profondément dans l’histoire ».

Ils affirment avoir été charmés par l’humour omniprésent dans le long métrage, qui aborde pourtant un sujet très sérieux.

Les jurés ont aussi reconnu les aspects techniques du film, notamment la musique et les plans de caméra.

Au cours de son discours de remerciement, Luc Picard s’est dit « très très heureux d’avoir reçu un prix aussi merveilleux » remis par un jury de jeunes. « J’ai réalisé ce film pour les tous les enfants, ceux qui sont vieux et ceux qui sont jeunes, a-t-il déclaré. L’objectif dans la vie est de rester un enfant le plus longtemps possible. »

Les Rois mongols est le quatrième long métrage réalisé par Luc Picard.

L’oeuvre, inspirée du roman de Nicole Bélanger, met en scène la vie de quatre enfants pendant la Crise d’octobre de 1970, qui décident de kidnapper une vieille dame anglophone pour revendiquer leurs droits.



Les Rois mongols a obtenu six nominations aux prix Écrans canadiens, qui seront remis en mars.

Il est notamment en lice pour le prix de la meilleure adaptation et de la meilleure direction artistique. Clare Coulter, qui personnifie la vieille dame dans le film, est également en nomination dans la catégorie interprétation féminine dans un rôle de soutien.