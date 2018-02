«Faute d’amour»: narcissisme assassin

Une séparation verra souvent les parents se disputer la garde de leur progéniture. Parfois, cependant, les ex-conjoints se la renvoient. Autrement dit, il arrive que ni l’un ni l’autre ne veuille de la présence du ou des rejetons dans son nouveau chez-soi, dans sa nouvelle vie, dans son nouveau moi. C’est épouvantable, c’est tabou, et pourtant, cela se produit. Dans le bien nommé Faute d’amour, un petit garçon prénommé Aliocha, témoin en secret d’une engueulade entre son père et sa mère, l’apprend à ses dépens. Son visage convulsé de sanglots muets est l’une des nombreuses images qui hantent le cinéphile à l’issue de ce drame aux ramifications vastes et impitoyables.



Écrit et réalisé par le Russe Andreï Zviaguintsev, derrière le remarquable Léviathan, Faute d’amour a remporté le Prix du jury à Cannes et est en lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.

Il s’agit un peu de l’antithèse d’un autre de ses films précédents, le tout aussi puissant Elena. L’histoire d’une femme issue d’un milieu pauvre qui tue son second mari nanti afin de faire profiter de sa fortune son fils né en premières noces, Elena donnait à voir un cas où les liens du sang l’emportaient sur tout le reste.

Le père et la mère de Faute d’amour, Boris et Genia, évoluent à l’autre extrémité du faisceau. Un climat familial délétère a fleuri sur la fange de leur narcissisme, entre carriérisme aveugle et statut social relayé sur Snapchat. Employé au sein d’une firme ultraconservatrice, Boris souhaite divorcer en douce afin de se remarier avec une jeune femme enceinte de lui. Genia est déjà en ménage avec un homme plus âgé et plus riche, situation dont elle entend profiter seule.

Survient donc cette dispute infâme à l’issue de laquelle Aliocha, cet « enfant en trop », s’enfuit.

Triste ironie

Boris et Genia mettent deux jours entiers à s’apercevoir de sa disparition, et encore, uniquement après que l’école les eut avisés de l’absence prolongée de leur fils. Par cette triste ironie du sort, ils semblent avoir obtenu ce qu’ils désiraient. Ce n’est qu’une fois Aliocha volatilisé qu’ils comprennent le sens de l’adage voulant qu’il faille prendre garde à ce que l’on souhaite.

La prémisse est cruelle, mais lucide. Quant au déroulement, il est inexorable. Aliocha a-t-il fugué ? A-t-il été kidnappé ? On croit initialement saisir les tenants et aboutissants de l’affaire, mais Zviaguintsev maintient l’ambiguïté jusqu’à la fin. Dans l’intervalle, il observe les parents indignes qui, à la suite de leur crime, subissent leur châtiment, pour évoquer Dostoïevski, l’une des influences du cinéaste.

D’emblée, et c’est le but recherché, on n’éprouve qu’antipathie et dégoût envers Boris et Genia. Elle est vile, il est veule : ils constitueraient le couple parfait s’ils ne se détestaient pas autant. D’une violence inouïe, les propos de la mère et les silences du père consternent, enragent.

Visées métaphoriques

Or, au terme de ces présentations destinées à faire haïr Boris et Genia, Zviaguintsev révèle un point de vue qui est tout sauf manichéen. Au supplice, ces êtres banals dans leurs velléitésindividualistes recouvrent-ils ainsi lentement, très lentement, quoique momentanément, leur humanité.

Avec l’entrée en scène de la police qui s’éclipse presque aussitôt au profit d’une escouade citoyenne (chargée des nombreux cas de disparitions d’enfants, apprend-on), le cinéaste pointe un système judiciaire non pas en déroute, mais ayant d’ores et déjà renoncé.

En toile de fond de l’intrigue campée en 2012 : le calendrier maya et ses prédictions d’apocalypse imminente. Ce choix d’époque est loin d’être anecdotique. Il rend compte des visées métaphoriques d’Andreï Zviaguintsev, pour qui cette cellule familiale a valeur de microcosme d’un monde qui, occupé à se tirer l’égoportrait, ne réalise même pas qu’il court à sa perte en compromettant ce qu’il a de plus précieux.

L’héritier de Tarkovski

La brutalité psychologique de la démonstration n’a d’égale que l’élégance plastique de la réalisation. Mesurée, implacable, la mise en scène de Zviaguintsev reluque çà et là du côté d’Haneke, par exemple en répétant ce plan fixe de l’école d’Aliocha. Avec ces boisés nappés de brume lors d’une battue et une certaine propension à l’impressionnisme métaphysique, celle-ci affirmée dès son premier film, Le retour, Zviaguintsev s’impose cela dit davantage comme un héritier de Tarkovski.

L’action est ponctuée de quelques éclats de voix, mais un calme oppressant prévaut. Tout du long, le film distille une impression prégnante de cauchemar éveillé. Un cauchemar duquel Boris et Genia prennent graduellement conscience en sortant malgré eux de ces rêves dérisoires qu’ils ne cesseront ensuite de vouloir retrouver.

C’est là le plus terrible.