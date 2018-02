«Isla Blanca» — Le privilège de l’intime

Mathilde fuit. Depuis huit ans. Un soir, elle a quitté parents et petite ville anonyme pour ne plus jamais revenir. Pas une explication, pas un mot. Désormais âgée de 24 ans, elle fuit toujours, cette fois sa vie à Montréal dont on devine qu’elle n’est pas gaie. On en sait peu sur Mathilde, sinon que, lorsqu’elle franchit le seuil de la maison familiale, elle semble vouloir repartir aussitôt. Écrit et réalisé par Jeanne Leblanc, Isla Blanca lève le voile sur les circonstances entourant le départ jadis de cette jeune femme aux abois rentrée juste à temps pour assister à l’agonie de sa mère. En pensées, des images idylliques de plage et de mer chaude reviennent comme un leitmotiv.

« J’ai moi-même veillé ma mère avant son décès », confie Jeanne Leblanc à propos de la genèse de son premier long métrage présenté en primeur aux Rendez-vous Québec Cinéma ce vendredi 23 février.

« L’envie de constituer une histoire à partir de cette bulle qui se forme autour de soi quand on veille un proche vient de cette expérience-là. Ça, et aussi les photos du seul voyage qu’a fait ma mère, au Mexique en l’occurrence. Bref, je suis partie de ces deux éléments personnels pour bâtir une fiction. J’ignorais quelle forme donner à cette pulsion : roman, film ? J’avais 19 ans… J’en ai maintenant 39. »

Une gestation longue, mais salutaire, en cela qu’à mesure qu’elle fit son chemin en cinéma, Jeanne Leblanc prit conscience que c’était par là que devait s’incarner son projet.

Assistante à la réalisation expérimentée, elle a collaboré sur quantité de films, dont Laurence Anyways et Corbo, et tout récemment sur le premier long de sa complice Sophie Dupuis, Chien de garde, dont on parlera bientôt. Jeanne Leblanc a aussi réalisé plusieurs courts métrages, dont Garrincha, également présenté au RVQC.

Refusé par les organismes publics de financement, Isla Blanca put voir le jour grâce à une bourse de 50 000 $ du CALQ. Cadre financier frugal pour oeuvre délicate.

Au début, je n’avais pas d’autre prétention que de prendre ce moment, un moment “cueilli” si je puis dire, mais au fil de l’écriture, cette petite chose est devenue très grosse

« Et à terme, ce financement refusé a forcé un dépouillement, et au fond, ça a repris une forme proche de celle du commencement », ajoute-t-elle.

Le film est redevenu ce qu’il devait être.

Un film cocon

Armée de son maigre budget, d’une équipe réduite, d’un scénario révisé en conséquence et, surtout, d’interprètes prêts à tout donner, Jeanne Leblanc a jeté son dévolu sur une maison où camper l’action de ce qu’elle décrit comme un « film cocon ».

« On a loué une propriété qui était à vendre. Éric Barbeau [le directeur artistique] et moi l’avons aménagée ensemble ; mon père est venu peinturer. Le tournage a duré 20 jours. »

Le service de traiteur, ou « craft » comme on dit dans le jargon ? « Mes amis nous apportaient à manger : un plat, de la soupe… On est restés en famille, en quelque sorte. C’est resté cette “bulle” que j’avais toujours eue en tête. Je crois que ç’a permis aux comédiens de livrer le type d’interprétation qu’on trouve moins dans le cinéma plus encadré, avec trente personnes derrière la caméra et l’obligation de libérer tel lieu dans tant de temps ou d’enchaîner rapidement avec telle autre scène. »

À fleur de peau

Théodore Pellerin incarne le frère cadet, Judith Baribeau, la mère qui se meurt et Luc Picard, le père désemparé, tous saisis par ce retour après huit ans d’expectative. Chacun émeut, son tour venu. C’est, cela dit, Charlotte Aubin, dans le rôle de Mathilde, qui porte le film.

À fleur de peau dès le début, on craint de la voir plafonner dans l’intensité, mais voilà que la comédienne parvient plutôt à moduler, dans le vif, d’infinies nuances, scène après scène.

Entre détresse et détermination, sa Mathilde captive.

« On a fait un travail de préparation inhabituel. On est allées prendre des cafés en masse, puis on est allées dans la maison juste nous deux, pour se l’approprier. Et tout ça l’amenait ailleurs. Entre elle et moi, c’était très intense : on est toutes les deux très… flamboyantes dans le travail, et ça peut être vidant. »

Normal : ce qui flamboie se consume.

Générosité et partage

Or, Jeanne Leblanc n’a pas bêtement « poussé » son interprète. Elle lui a fourni ce qu’elle appelle une « safe zone », un espace de sûreté émotionnel.

« Je le dis en riant parce qu’on est demeurées très amies, mais Charlotte, je l’ai parfois épuisée. Je l’ai amenée à la prise 12 où elle lâchait tous ses repères, alors que je savais qu’elle était tannée et que je savais qu’elle m’en voulait. Mais je savais aussi qu’elle était capable de cet abandon à l’issue duquel ce qu’elle donne est magnifique. »

En lâchant prise de la sorte, l’interprète accepte de se mettre en danger, faisant acte de générosité. Une générosité au diapason du projet ayant pu exister, à la base, grâce à celle de Jeanne Leblanc, qui voulut un jour partager quelque chose de personnel, quelque chose de sacré.

« Être au chevet d’un parent, c’est un moment qui te dépasse pendant que tu le vis. Par-delà la tristesse, ça confine au sublime. C’est beau. Et ça se déploie bien au-delà de la chambre où tu veilles ta mère mourante… Je voulais transmettre ça, cette grandeur-là qui passe, paradoxalement, par l’intime. »

Isla Blanca, à l’affiche dès le 3 mars.