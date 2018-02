«Aujourd’hui est un autre jour» — Voleur de vies

Chaque jour, A se réveille dans le corps d’un adolescent ou d’une adolescente et tente de lui faire passer une journée qui n’aura pas d’incidence sur le reste de sa vie. Le jour où cette âme s’incarne dans le corps de Justin (Justice Smith), elle tombe amoureuse de la petite amie de ce dernier, Rhiannon (Angourie Rice), que l’égoïste garçon tient pour acquise.

Après avoir passé quelques jours dans différents corps en compagnie de Rhiannon, qui trouve étrange que des inconnus semblent bien la connaître, A lui avoue son secret. Quelques jours (et corps) plus tard, Rhiannon éprouve également un sentiment amoureux envers A, qui est littéralement son âme soeur. Or, comment vivre leur grand amour au grand jour ?

Adaptation du best-seller pour ados de David Levithan, ce gentil et lisse drame sentimental de Michael Sucsy (le fascinant téléfilm Grey Gardens) plongera le jeune spectateur dans une réflexion sur l’amour au-delà du physique. De fait, jusqu’à ce qu’elle rencontre A, tout ce que Rhiannon cherchait, c’était un gars grand, mince et avec de belles épaules. Justin correspondant à cette description, Rhiannon voyait en lui l’incarnation du prince charmant bien qu’il soit un douchebag.

Au fil des rencontres, où A s’incarne parfois en fille ou en un garçon ne correspondant pas à ses standards de beauté, l’adolescente découvre que l’amour physique est sans issue — comme le chantait Gainsbourg — et qu’on ne voit bien qu’avec le coeur, l’essentiel étant invisible pour les yeux — comme l’écrivait Saint-Exupéry.

Si cette leçon sur l’ouverture d’esprit est plus que louable à un âge où l’image prime plus que tout, le chemin pour y accéder se révèle laborieux. Reposant sur un rythme léthargique et une mécanique rigide, lesquels donnent l’impression qu’Aujourd’hui est un autre jour fait le double de sa durée, le tout se décline en une suite de rendez-vous discrets (il ne faudrait pas que la demoiselle passe pour quelqu’un de volage aux yeux de tous) où les tourtereaux roucoulent des banalités. Et dire qu’à l’écriture on retrouve le scénariste Jesse Andrews (Me and Earl and the Dying Girl d’Alfonso Gomez-Rejon) !

Derrière la caméra, Michael Sucsy orchestre de façon impersonnelle cet univers de papier glacé où l’on défile dans ses atours les plus sexy dans de jolis décors où personne ne semble vraiment habiter. Grâce à la conviction de la charmante et fraîche Angourie Rice et au talent de ses multiples partenaires, on s’attache tout de même à ce couple et on s’accroche au récit.

Alors que l’entourage de Rhiannon vit aussi sa part de drames, on regrette que les parents de la jeune fille ainsi que sa meilleure amie fassent tapisserie et que le personnage de l’amusante grande soeur délurée (Debby Ryan) ne soit pas mieux exploité. Possédant une prémisse prometteuse, ce drame sentimental pour jeune public, qui s’annonçait au-dessus de la moyenne, débouche malheureusement sur une bluette superficielle.