Après une dizaine d’années d’une quasi-hégémonie du film de superhéros, Hollywood se décide enfin à donner la vedette à un superhéros noir dans Panthère noire (Black Panther), production par surcroît écrite et réalisée par des Noirs. Réalisé avec savoir-faire par Ryan Coogler (Creed), le film s’en tient à un récit classique d’apprentissage alors que le protagoniste doit sortir de l’ombre de son défunt père afin d’atteindre son plein potentiel. Cette absence d’audace narrative est atténuée par d’heureux clins d’oeil, un rythme enlevé ainsi qu’une direction artistique et des costumes fabuleux. Dans le rôle-titre, Chadwick Boseman est crédible et attachant. Il est entouré d’une galerie d’actrices formidables dont on célébrera la présence tout en se désolant de la minceur de leurs partitions. Un succès garanti, le film devrait favoriser une diversité accrue dans ce genre très populaire. À quand un superhéros gai au cinéma ?



Notre critique complète



Horaire en salles

Panthère noire (V.F. de Black Panther) ★★★ 1/2 Action de Ryan Coogler. Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Letitia Wright, Martin Freeman, Angela Bassett. États-Unis, 2018, 134 minutes.