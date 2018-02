À Beyrouth, une dispute entre un Libanais chrétien (Adel Karam) et un réfugié palestinien (Kamel El Basha, prix du meilleur acteur à la Mostra) divise bientôt le pays lorsque le premier intente un procès au second. Drame judiciaire prenant raconté à hauteur d’homme, L’insulte, de Ziad Doueiri (West Beyrouth), livre un portrait dénué de parti pris d’un pays marqué à jamais par la guerre et les conflits sans issue où le dialogue est malgré tout possible. Artificiel mais captivant.



L’insulte (V.F. de Hakaret) ★★★ 1/2 Drame de Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Kamel El Basha, Rita Hayek, Christine Choueiri, Camille Salamé et Diamand Bou Abboud. Liban, 2017, 112 minutes.