Steven Spielberg refait «West Side Story»

Steven Spielberg va tourner un remake du célèbre film West Side Story, lui-même adapté de la comédie musicale du compositeur Leonard Bernstein, et il s’est mis en quête de jeunes talents pour jouer les premiers rôles. La première version de West Side Story, sortie en 1961 et réalisée par Robert Wise et le chorégraphe Jerome Robbins, avait glané dix Oscar et marqué une génération. Le film de Steven Spielberg sera basé sur l’adaptation de l’auteur Tony Kushner, qui a notamment écrit la pièce Angels in America. C’est la première fois que Steven Spielberg, âgé de 71 ans, va réaliser un film musical. West Side Story est une adaptation de Roméo et Juliette située dans le quartier de Lincoln Square, à Manhattan, où s’affrontent deux gangs de jeunes.