L’affaire sent davantage le réchauffé que la catastrophe, et on ne compte plus le nombre de films qui nous reviennent en mémoire devant l’ultime chapitre de la trilogie Maze Runner : entre Mad Max et Blade Runner, une poursuite autour d’un train rappelle même celle dans The Expandables 3 — Wesley Snipes en moins ! En lieu et place, nous avons droit à Dylan O’Brien en grande forme après un accident lors de ce tournage, d’où l’hiatus et cette date de sortie peu stratégique. Parions que les millénariaux, à qui le film est destiné, auront déjà tout oublié des épisodes précédents, mais le récit est bourré d’explications, et pas juste médicales, pour saisir les enjeux, une des raisons de sa durée excessive. Un travail technique sans anicroche ne nous éloigne jamais complètement de la lassitude devant cette autre fin du monde.



Notre critique complète



Horaire en salles

L’épreuve. Le remède mortel (V.F. de Maze Runner – The Death Cure) ★★ 1/2 Science-fiction de Wes Ball. Avec Dylan O’Brien, Rosa Salazar, Thomas Brodie Sangster, Kaya Scodelario. États-Unis, 2018, 142 minutes.