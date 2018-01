Dans Les scènes fortuites, un premier film qu’il a aussi écrit et réalisé, Guillaume Lambert interprète un aspirant cinéaste incapable de terminer… un premier film dont il tient la vedette. Entre métanarration et humour gigogne, un auteur à suivre affine sa signature. On retrouve en effet ici le ton et la manière (humour de situation axé sur le malaise et l’embarras livré avec un sérieux désopilant) de la websérie L’âge adulte, scénarisée par Lambert, qui ajoute toutefois à sa palette une touche de mélancolie. Le film tire d’un budget quasi inexistant une esthétique fauchée qui fonctionne tout en se concentrant sur le travail des interprètes. Lesquels s’approprient le texte avec un plaisir manifeste. Et contagieux.



Les scènes fortuites ★★★ 1/2 Comédie satirique de Guillaume Lambert. Avec Guillaume Lambert, Valérie Cadieux, Sarianne Cormier, Monia Chokri, Éric Bernier, Léane Labrèche-Dor, Mikaël Gouin. Québec, 2017, 80 minutes.