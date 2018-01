Oscar 2018: pas de surprise dans les nominations

L’Académie des arts et des sciences du cinéma a révélé mardi matin les nominations de la 90e édition de son gala. Pour peu que l’on suive les remises de prix depuis quelques semaines dans diverses associations professionnelles, il n’y a dans les catégories de pointe guère de surprises.

The Shape of Water de Guillermo del Toro confirme sa domination avec 13 nominations, tandis que Dunkirk de Christopher Nolan en récolte huit. Suit alors Three Billboards Outside Ebbing, Missouri de Martin McDonagh et ses sept nominations.

Les films qui dominent The Shape of Water, 13 nominations



Dunkirk, 8 nominations



Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, 7 nominations



Darkest Hour, 6 nominations



Phantom Thread, 6 nominations

Dans la catégorie Meilleur film, la plus populeuse, s’affronteront donc ces deux favoris ainsi que Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, Darkest Hour de Joe Wright, Lady Bird de Greta Gerwig, Dunkirk de Christopher Nolan, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, Get Out de Jordan Peele, et The Post de Steven Spielberg.

Pourtant plébiscitée à sa sortie, Blade Runner 2049 est un grand absent. Le film se distingue toutefois dans les catégories de la Meilleure direction photo (Roger Deakins), conception visuelle (Dennis Gassner et Alessandra Querzola), montage sonore (Mark Mangini et Theo Green), mixage sonore (Mac Ruth, Ron Bartlett, Doug Hephill), et effets visuels (John Nelson, Paul Lambert, Richard R. Hoover, Gerd Nefzer).

Il aura suffi de recettes décevantes pour que le vent tourne en défaveur de l’ambitieuse production de Denis Villeneuve, qu’on espérait retrouver dans la catégorie de la Meilleure réalisation, qu’il n’aurait certainement pas déparée.

Mise en scène et jeu

Y concourent plutôt, et là encore de manière escomptée, quoique tout à fait justifiée, Guillermo del Toro, Greta Gerwig, Christopher Nolan, Paul Thomas Anderson et Jordan Peele, dont les longs métrages sont tous dans la course au Meilleur film. Martin McDonagh est un absent notable.

Au rayon de la Meilleure interprétation féminine, les candidates attendues sont toutes au rendez-vous. Longtemps donnée celle à battre, Sally Hawkins (The Shape of Water) risque fort de se faire damer le pion par Frances McDormand (Three Billboards), tout juste récompensée aux SAG Awards, prix remis par l’Association des actrices et acteurs du cinéma, groupe votant le plus nombreux aux Oscar. Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), et l’indélogeable Meryl Streep (The Post) complètent le tableau.

Quant à la Meilleure actrice de soutien, les pronostics sont en faveur d’Allison Janney, mère hilarante et terrible dans I, Tonya. Laurie Metcalf, mère hilarante et terrible aussi dans Lady Bird, devra vraisemblablement passer son tour. À l’instar de Mary J. Blige (Mudbound), Octavia Spencer (The Shape of Water) et Lesley Manville (The Phantom Thread).

Même cas de figure pour ce qui est de la Meilleure interprétation masculine, les dés étant pratiquement jetés en faveur de Gary Oldman, méconnaissable en Winston Churchill dans The Darkest Hour. Timothée Chalamet, révélation de Call Me by Your Name, et Daniel Day-Lewis, qui a déclaré que Phantom Thread serait son dernier film, de même que Daniel Kaluuya (Get Out) et Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), doivent déjà répéter dans la glace une expression de bons perdants.

Chez les hommes toujours, en seconds rôles, on assiste à un doublé de Three Billboards puisque Sam Rockwell et Woody Harrelson sont tous deux sélectionnés. Tout comme Willem Dafoe (The Florida Project), Richard Jenkins (The Shape of Water) et Christopher Plummer (All the Money in the World), «inséré» dans ce dernier film après la tombée en disgrâce de Kevin Spacey.

Volet écriture

Scindé en deux, le volet écriture distingue cette année dans la catégorie Meilleur scénario original The Big Sick (Emily V. Gordon et Kumail Nanjiani), Get Out (Jordan Peele), The Shape of Water (Guillermo del Toro et Vanessa Taylor), Lady Bird (Greta Gerwig) et Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh), gagnant probable.

Les meilleures adaptations retenues sont : Call Me by Your Name (James Ivory), The Disaster Artist (Scott Neustadter et Michael H. Weber), Logan (Scott Frank, James Mangold et Michael Green), Molly’s Game (Aaron Sorkin), et Mudbound (Virgil Williams et Dee Rees).

La Cérémonie des Oscar se déroulera le 4 mars.