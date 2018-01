Quintette relevé pour les collégiens

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Du drame au film de genre, la sélection de la 7e édition du Prix collégial du cinéma québécois dévoilée jeudi par Micheline Lanctôt (au centre sur notre photo), entourée de Sophie Goyette et Camille Mongeau, aligne cinq signatures fortes. Sur la ligne de départ : Carlo Guillermo Proto pour son touchant La résurrection d’Hassan, Robert Morin pour son troublant Le problème d’infiltration, Robin Aubert pour son réjouissant Les affamés, Sophie Goyette pour son beau Mes nuits feront écho et Martin Laroche pour son sensible Tadoussac. Des jeunes provenant de 53 cégeps débattront pour déterminer le lauréat, qui sera dévoilé en mars prochain.