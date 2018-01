John Wayne n’en finirait plus de s’indigner devant les transformations sociales et politiques du western. Scott Cooper (Crazy Heart, Black Mass) s’inscrit pourtant dans cette continuité avec Hostiles, montrant des soldats la larme à l’oeil, d’autres pleins de remords devant le massacre des Premières Nations et des femmes courageuses capables de prendre les armes. Même si, une fois encore, les personnages amérindiens sont ici en retrait et s’expriment dans un langage empreint d’une sagesse convenue, cette chevauchée parfois frénétique, souvent mélancolique, décrit avec sensibilité les tourments d’un groupe de soldats à la conscience tourmentée. Christian Bale domine sans effort cette expédition, flanqué de Rosamund Pike, émouvante en veuve et mère éplorée prête à combattre l’ennemi et le désespoir.



Notre critique complète



Horaire en salles

Hostiles ★★★★ Western de Scott Cooper. Avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Ben Foster. États-Unis, 2017, 134 min.