Mon amour à jamais (V.F. de Forever my Girl)

La dépression saisonnière peut aussi être causée par tous ces films qu’on jette en pâture à une période de l’année où les coffres à trésors des distributeurs sont parfois vides. Forever my Girl, dont le titre annonce déjà la catastrophe, est à ranger dans cette catégorie. Romance entre un beau gosse de la chanson et une jolie fleuriste, ou plutôt réconciliations, ça sent fort la tarte aux pommes, surtout dans cette Louisiane rarement aussi aseptisée. C’est tout à fait à l’image de cette bluette sentimentale dont n’aurait même pas voulu Meg Ryan à une époque pas si lointaine. En prime, une apologie du mariage et un avertissement pressant aux stars délinquantes : rentrez à la maison, où vous attendent épouse et enfant, ici une fillette déguisée en marionnette savante de la cinéaste-scénariste.



Forever my Girl (V.F. : Mon amour à jamais) ★★ Drame sentimental de Bethany Ashton Wolf. Avec Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey, Abby Ryder Fortson. États-Unis, 2018, 104 min.