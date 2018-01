Le Post (V.F. de The Post)

En 1971, des documents ultrasecrets prouvant que les tenants successifs du pouvoir américain savaient que la guerre du Vietnam était perdue d’avance sont transmis à certains journaux. En pleine crise, le Washington Post bataille pour publier l’histoire après que le gouvernement a bâillonné le New York Times. Propriétaire du journal, Kay Graham essaie pendant ce temps d’imposer son ascendant sur des employés majoritairement mâles et paternalistes. Ici, le passé commente le présent et la guerre que mène le président Trump contre les médias. Conclusion ? Un contre-pouvoir journalistique est nécessaire face au pouvoir politique. Le film marque la rencontre au sommet entre Meryl Streep, Tom Hanks et Steven Spielberg. On s’attendait à être transporté par une telle convergence de talents. On ne l’est pas. Tout le monde est irréprochable, mais personne ne se surpasse. La machine ronronne sans jamais vrombir dans un film plus construit que senti.



Le Post (The Post) ★★★ Drame historique de Steven Spielberg. Avec Meryl Streep, Tom Hanks, Tracey Letts, Matthew Rhys, Sarah Paulson. États-Unis, 2017, 116 minutes.