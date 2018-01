Las de se faire marcher sur les pieds par sa famille, un garagiste (Gérard Depardieu) projette de s’acheter un garage dans un petit village. À son arrivée, il rencontre une aubergiste (Catherine Deneuve) qui abuse de la gentillesse de son entourage. Dixième rencontre au sommet du couple mythique du Dernier métro, cette pochade gériatrique de la scénariste de La vie est un long fleuve tranquille repose sur un scénario passoire et une mise en scène paresseuse. Et en plus, ça se termine en queue de poisson. Circulez, il n’y a rien à voir !



Notre critique complète



Horaire en salles

Bonne pomme ★★ Comédie de Florence Quentin. Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Guillaume de Tonquédec, Grégoire Ludig, Benjamin Voisin, Blandine Bellavoir, Françoise Lépine et Chantal Ladesou. France, 2017, 101 minutes.