L’architecte danois Bjarke Ingels voit big, et veut que ça sache, d’où le nom de sa firme, Bjarke Ingels Group (BIG). À l’aube de la quarantaine, celui qui compte déjà plusieurs réussites dans son pays d’origine a décidé de conquérir l’Amérique, sélectionné pour ériger le 2 World Trade Center sur ce site hautement symbolique. À vélo, en limo ou au pas de course, le cinéaste Kaspar Astrup Schröder le suit dans ses pérégrinations new-yorkaises, lui permettant d’exposer sa vision du bâtiment de demain, crayon-feutre noir à la main. Entre l’implantation de sa firme dans la métropole américaine et les effets négatifs d’une commotion cérébrale noircissant son avenir, le prince danois du bâtiment tente de faire sa place dans ce monde hautement compétitif. Un portrait empreint de beautés architecturales, mais le cinéaste s’en tient trop souvent à la surface lisse des choses, et de son sujet.



Big Time ★★★ Documentaire de Kaspar Astrup Schröder. Danemark, 2017, 93 minutes.