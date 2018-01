Quatrième collaboration entre l’acteur Liam Neeson et le cinéaste Jaume Collet-Serra après Unknown, Non-Stop et Run All Night. Cette fois, le tandem a lui aussi compris qu’on prend toujours un train, et le leur file à vive allure, l’aspect science-fiction dans The Commuter pour qui connaît l’état du réseau de transport collectif de New York. Peu importe, l’heure est grave pour ce vendeur d’assurances (Neeson avec une partition routinière) réduit au chômage et sur le chemin du retour dans sa banlieue, forcé de jouer au limier, et au héros viril, pour le compte de malveillants représentés par Vera Farmiga, ici en intrigante hitchcockienne. Avant d’arriver à destination, cet ancien policier aura fait dérailler quelques complots, mais respecté tous les signaux d’une trajectoire narrative sans grandes surprises.



Dernier arrêt (V.F. de The Commuter) ★★★ 1/2 Thriller de Jaume Collet-Serra. Avec Liam Neeson, Vera Farmiga, Patrick Wilson, Sam Neil. États-Unis, 2017, 106 min.