Denis Villeneuve en lice aux BAFTA

Londres — Denis Villeneuve fait belle figure parmi les finalistes au prochain gala de la British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), l’équivalent britannique des Oscar.

Le cinéaste québécois est en lice dans la catégorie de la meilleure réalisation pour son film Blade Runner 2049, paru cet automne. Au total, le long métrage obtient huit nominations, notamment dans les catégories de la musique originale, de la direction photo, du montage, des décors, des maquillages et coiffures, du son et des effets visuels.

Le film The Shape of Water (La forme de l’eau) partira favori au gala. Le thriller fantastique de Guillermo del Toro, qui a été tourné à Toronto et à Hamilton, a obtenu des nominations dans douze catégories, mardi, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation.

La tragicomédie Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri) et le film biographique sur Winston Churchill The Darkest Hour (L’heure la plus sombre) ont chacun reçu neuf nominations.

Le drame de la Seconde Guerre mondiale Dunkirk (Dunkerque) est nommé huit fois et I, Tonya (Moi, Tonya), cinq fois.

Meilleurs films

Les films nommés dans la catégorie du meilleur film sont The Shape of Water, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Darkest Hour, Dunkirk et Call Me By Your Name.

Les actrices en nomination pour un premier rôle sont Annette Bening pour Film Stars Don’t Die in Liverpool, Frances McDormand pour Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Margot Robbie pour I, Tonya, Sally Hawkins pour The Shape of Water et Saoirse Ronan pour Lady Bird.

Du côté des acteurs, sont en lice Daniel Day-Lewis pour The Phantom Thread, Gary Oldman pour The Darkest Hour, Daniel Kaluuya pour Get Out, Jamie Bell pour Film Stars Don’t Die in Liverpool et Timothée Chalamet pour Call Me By Your Name.

Parmi les acteurs de soutien nommés, on retrouve le Canadien Christopher Plummer pour All the Money in the World (Tout l’argent du monde). Le vétéran acteur avait remplacé à la dernière minute Kevin Spacey, qui a été retiré du film déjà achevé dans la foulée d’allégations d’inconduite sexuelle à son endroit.

Les gagnants des prix britanniques seront annoncés le 18 février, deux semaines avant les Oscar.

La cérémonie sera animée par la vedette d’Absolutely Fabulous Joanna Lumley.