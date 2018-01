Cate Blanchett présidera le jury du 71e Festival de Cannes

L’actrice et militante contre le harcèlement sexuel Cate Blanchett sera la présidente du jury du prochain Festival du film de Cannes, dont la 71e édition se tiendra du 8 au 19 mai prochain.

L’actrice australienne âgée de 48 ans succédera au cinéaste espagnol Pedro Almodovar.

Dans un communiqué publié jeudi, les dirigeants du festival Pierre Lescure et Thierry Frémaux se sont réjouis d’accueillir cette « artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre ». À leur avis, elle sera une présidente engagée et passionnée.

Cate Blanchett, qui est mère de quatre enfants, a été une des premières célébrités à prendre ouvertement position contre le producteur américain Harvey Weinstein accusé depuis octobre dernier par une centaine de femmes de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol.

Elle a reçu deux oscars au cours de sa carrière, en 2005 et en 2014.

La sélection de Cate Blanchett comme présidente survient plusieurs mois après qu’elle eut exprimé son soutien envers les dizaines de femmes qui ont publiquement accusé le producteur Harvey Weinstein d’agressions et de harcèlement sexuels.

Les organisateurs du Festival de Cannes n’ont pas mentionné le scandale ni l’engagement de Cate Blanchett dans la lutte contre le harcèlement sexuel.

« Je viens à Cannes depuis des années comme actrice, comme productrice, pour les soirées de gala et pour les séances en Compétition, pour le Marché même, a déclaré l’actrice par communiqué. Mais je ne suis encore jamais venue pour le seul plaisir de profiter de la corne d’abondance de films qu’est ce grand festival. »

« Le privilège que l’on me fait de me demander de présider le jury et la responsabilité qui sera la mienne m’emplissent d’humilité. »