Les 5 films préférés de nos critiques parus en 2017

«Call Me By Your Name» («Appelle-moi par ton nom»)

Les préférés de François Lévesque

★ Call Me By Your Name (Appelle-moi par ton nom) de Luca Guadagnino (Italie, États-Unis)



★ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri) de Martin McDonagh (États-Unis)



★ Le problème d’infiltration de Robert Morin (Québec)



★ Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (États-Unis)



★ Visages, villages d’Agnès Varda et JR (France)



Les préférés d’Odile Tremblay

«Blade Runner 2049» Warner Bros.



★ Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (États-Unis)



★ Call Me By Your Name (Appelle-moi par ton nom) de Luca Guadagnino (Italie, États-Unis)



★ La Passion Van Gogh (Loving Vincent) de Dorota Kobielea et Hugh Weichman (Pologne, G.-B.)



★ The Shape of Water (La forme de l’eau) de Guillermo del Toro (États-Unis)



★ The Square de Ruben Östlund (Suède, Allemagne, France, Danemark)



Les préférés d’André Lavoie

«Dunkirk» Warner Bros.



★ Dunkirk (Dunkerque) de Christopher Nolan (États-Unis, Royaume-Uni)



★ Graduation de Cristian Mungiu (Roumanie)



★ Paterson de Jim Jarmusch (États-Unis, France, Allemagne)



★ Personal Shopper d’Olivier Assayas (France)



★ The Square de Ruben Östlund (Suède, Allemagne, France, Danemark)



Les préférés de Manon Dumais

«The Shape of Water» Fox Searchlight



★ Dunkirk (Dunkerque) de Christopher Nolan (États-Unis, Royaume-Uni)



★ A Ghost Story de David Lowery (États-Unis)



★ Lady Macbeth de William Oldroyd (Grande-Bretagne)



★ The Shape of Water (La forme de l’eau) de Guillermo del Toro (États-Unis)



★ La tortue rouge de Michael Dudok de Wit (Belgique)