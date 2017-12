Petit format (V.F. de Downsizing)

Première incursion de l’Américain Alexander Payne (Sideways, The Descendants) dans le film d’anticipation à effets spéciaux, Downsizing joue sur ses thèmes satiriques habituels : choc des classes sociales, militantisme à double tranchant, etc., dans une comédie souvent drôle qui s’alanguit çà et là en route. Matt Damon y incarne un Américain moyen du futur qui participe à un programme de miniaturisation pour soi-disant désengorger la planète, surtout afin d’accroître son train de vie dans une ville de Lilliputiens. Des gags visuels sur jeux d’échelle sont désopilants, Christoph Waltz en métèque sans scrupule et Hong Chau en militante vietnamienne volent le show à Damon. Le film possède le mérite de l’audace avec quelques sommets d’effets comiques, malgré un dénouement trop sirupeux.



Downsizing ★★★ Comédie d’anticipation d’Alexander Payne. Avec Matt Damon et Christoph Waltz. États-Unis, 2017, 135 minutes.