Christopher Plummer n’a pas remplacé Kevin Spacey au pied levé, mais s’est substitué à lui quelques mois après le tournage, un tour de force invisible dans ce récit d’un célèbre kidnapping, celui du petit-fils du richissime J. Paul Getty (Plummer, en suave tyran) en 1973, à Rome. Or, ce qui intéresse surtout Ridley Scott, le père d’Alien et de Blade Runner, c’est le combat d’une mère éplorée (forte et fragile Michelle Williams) face à un roi du pétrole pour qui tout a un prix et les rançons toujours trop coûteuses. Les véritables kidnappeurs ne sont finalement que décoratifs dans ce ballet acrobatique de gens à la morale élastique, mis en lumière par le virtuose Dariusz Wolski au service d’un suspense de bonne tenue parfois sorti du cinéma politique des années 1970. Scott y verrait là un compliment.



Tout l’argent du monde ★★★ Drame policier de Ridley Scott. Avec Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Romain Duris. États-Unis, 2017, 132 minutes.