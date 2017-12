«Hochelaga, terre des âmes» hors de la course aux Oscar

Photo: Mark Ralston Agence France-Presse

Los Angeles — Le Canada ne sera pas représenté parmi les finalistes à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. L’académie responsable de la soirée des Oscar a dévoilé sa courte liste de neuf films encore dans la course. Hochelaga, terre des âmes, de François Girard, le film canadien sélectionné pour la catégorie, n’en fait pas partie. Un total de 92 films ont été soumis à l’académie pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. Des films du Chili, de l’Allemagne, d’Israël et du Liban font partie de la liste de neuf finalistes, qui sera réduite à cinq en janvier. Les nominations aux Oscar seront dévoilées le 23 janvier. La remise de prix aura lieu le 4 mars, à Los Angeles. Les films toujours en lice sont A Fantastic Woman (Chili), In the Fade (Allemagne), On Body and Soul (Hongrie), Foxtrot (Israël), The Insult (Liban), Loveless (Russie), Félicité (Sénégal), The Wound (Afrique du Sud) et The Square (Suède). Le dernier film canadien à avoir été finaliste dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère est Rebelle de Kim Nguyen, en 2013.