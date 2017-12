Peter Jackson accuse Weinstein d’avoir diffamé des actrices

Wellington — Le réalisateur oscarisé Peter Jackson a reproché vendredi à Harvey Weinstein d’avoir orchestré dans les années 1990 une campagne pour salir des actrices qui ont depuis accusé le producteur américain de harcèlement sexuel.

Peter Jackson qui a travaillé avec le studio Miramax, dirigé par Harvey Weinstein et son frère Bob, au début de son projet d’adaptation au cinéma du roman de Tolkien Le Seigneur des anneaux, a confié à Fairfax New Zealand que les deux hommes agissaient comme « des brutes mafieuses de second ordre ».

Le réalisateur néo-zélandais a ajouté n’avoir pas eu directement connaissance d’accusations de comportements sexuels déplacés à l’encontre de M. Weinstein, mais expliqué que le producteur avait fait pression sur lui pour qu’il n’emploie pas Ashley Judd ou Mira Sorvino.

Ces deux actrices ont été parmi les premières en octobre à accuser publiquement Harvey Weinstein.

Selon Peter Jackson, toutes deux étaient sur les rangs à la fin des années 1990 pour jouer dans Le Seigneur des anneaux avant l’arrivée de Miramax.

« Je me souviens que Miramax nous a dit que c’était un cauchemar de travailler avec elles et que nous devions les éviter à tout prix. Cela devait être en 1998 », a-t-il dit à Fairfax New Zealand, ajoutant qu’« avec le recul je réalise que c’était probablement la campagne de diffamation de Miramax qui battait son plein ».

« Je soupçonne à présent que nous avons été inondés de fausses informations sur ces deux femmes de talent et que le résultat direct a été le retrait de leurs noms de la distribution. »

Miramax s’était ensuite retiré du Seigneur des anneaux, repris par New Line.

Weinstein dément

Un porte-parole de Harvey Weinstein a fermement démenti ces propos.

« Tant que Bob et Harvey Weinstein étaient producteurs exécutifs du film, ils n’ont eu absolument aucune influence sur la distribution », écrit-il dans un communiqué à l’AFP, avant de souligner que les deux actrices ne s’étaient jamais plaintes publiquement, pendant des années, d’avoir été ostracisées.

Ainsi, jusqu’à ce que Ashley Judd confie dans le magazine Variety en 2015 avoir été victime de harcèlement de la part d’un puissant producteur, « personne dans notre société ne savait qu’elle avait des récriminations et elle a été prise dans deux autres films de M. Weinstein [Frida et Droit de passage] », selon le communiqué.

Quant à Mira Sorvino, « il n’y avait aucune indication qu’elle ait un problème jusqu’à ce que M. Weinstein l’apprenne en lisant les médias », poursuit le porte-parole, précisant qu’elle a « toujours été prise en compte pour d’autres films ».

Le porte-parole affirme ensuite que « cette année encore, Mira Sorvino a appelé M. Weinstein pour lui demander si son époux » Christopher Backus pouvait jouer dans une série qu’il produisait. Après lui avoir donné un rôle, le producteur « l’a autorisé à rompre à l’amiable le contrat » quand l’acteur s’est vu offrir une « meilleure opportunité ».

De son côté, Mira Sorvino a réagi dans un message ému sur Twitter aux affirmations de Peter Jackson : « Vu ça juste en me réveillant, j’ai éclaté en sanglots », écrit l’actrice, Oscar du meilleur second rôle en 1996 pour Maudite Aphrodite. « La voilà, la confirmation que Harvey Weinstein a fait dérailler ma carrière, ce que je soupçonnais, mais je n’en étais pas sûre. Merci d’avoir été honnête, Peter Jackson. Je suis juste écoeurée. »

Ashley Judd a elle simplement écrit sur Twitter : « Je m’en souviens bien. »