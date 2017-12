Le 10 mai 1940, Winston Churchill (Gary Oldman, magistral) devient premier ministre du Royaume-Uni. Soutenu par sa femme Clémentine (Kristin Scott Thomas, impériale), impopulaire au sein de son parti, le vieux lion s’oppose vivement à Viscount Halifax (Stephen Dillane) qui souhaite accepter l’offre de paix d’Hitler. Bavard, sobre mais non dénué d’esbroufe, ce drame historique de Joe Wright (Atonement, Anna Karénine) se décline en une suite de huis clos oppressants où se dessine sous un jour vulnérable la figure d’un politicien plus grand que nature. Humain et inspirant.



L’heure la plus sombre (V.F. de Darkest Hour) ★★★ Drame historique de Joe Wright. Avec Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn, Stephen Dillane, Samuel West et Ronald Pickup. Grande-Bretagne, 2017, 125 minutes.