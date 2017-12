«Le trip à trois» – Ce que femme veut

Comme bien des couples, Estelle (Mélissa Désormeaux-Poulin) et Simon (Martin Matte) se sont perdus de vue depuis qu’ils sont parents. Pis encore, Estelle se sent invisible aux yeux de ses collègues, surtout depuis l’arrivée d’une flamboyante consoeur (Karine Gonthier-Hyndman). Heureusement, elle peut compter sur le soutien de sa soeur croqueuse d’hommes (Bénédicte Décary) et de ses copines, l’une mère indigne (Anne-Élisabeth Bossé), l’autre éternelle célibataire (Geneviève Schmidt). Lui viendra au cours d’une soirée arrosée une folle idée : et si elle s’offrait un trip à trois ?

« Estelle est une femme qui a un problème d’affirmation par rapport aux autres femmes, donc faire un trip à trois avec deux femmes et un homme, c’est pour elle le défi ultime. Elle ne fait pas ça pour son chum, mais pour elle-même ; c’est de l’empowerment de femme. Elle espère ainsi grandir dans sa vie de couple et dans sa vie professionnelle, même si cette idée n’a pas de sens », explique le scénariste Benoît Pelletier (Ego Trip), qui a pu compter sur la collaboration de Rafaële Germain et de Caroline Allard.

« Et c’est le fait que ça n’ait pas de sens que j’aime », enchaîne le réalisateur Nicolas Monette (Aurélie Laflamme. Les pieds sur terre). « Estelle est tellement cartésienne qu’elle décide d’organiser un trip à trois à sa manière ; c’est quasiment un tableau Excel. On dit que le métier le plus difficile, c’est d’être parent ; moi, je dirais que c’est celui d’être un couple. Dans ce film, je voulais montrer à quel point c’est difficile d’être un couple. Je voulais prendre quelqu’un d’ordinaire et le mettre dans une situation extraordinaire, comme le fait Judd Appatow. »

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Du fantasme à la réalité

L’origine du Trip à trois (en salle dès le 20 décembre) remonte à une conversation entre Nicolas Monette et le producteur Guillaume Lespérance (Tout le monde en parle) sur le fait que ce genre d’expérience est plus facile à imaginer qu’à réaliser. Tous deux ont alors contacté Benoît Pelletier. Pour bien cerner la psyché féminine, le scénariste, qui a longtemps enseigné à l’École nationale de l’humour, a formé un groupe avec des femmes humoristes émergentes afin de discuter en toute honnêteté du sujet.

« On a consulté une douzaine de femmes pour savoir comment elles s’exprimaient entre elles, raconte Benoît Pelletier. Elles ont lu le scénario, l’ont commenté, pimenté. Pour les premières versions que j’avais écrites, elles me disaient que je pouvais aller bien plus loin que ça. J’ai aussi fait des entrevues avec des gens qui ont fait des trips à trois, car dans la vraie vie, ce n’est pas simple. En fait, c’est toujours circonstanciel, ce n’est jamais planifié. Lorsque je demandais aux gens s’ils avaient fait un autre trip à trois depuis, chaque fois on me répondait : non ! »

Après avoir exploré les amours d’adolescence de la célèbre héroïne d’India Desjardins, Nicolas Monette affirme ne pas avoir eu de difficulté à se pencher sur les fantasmes des trentenaires de l’ère Tinder. « Je tombe dans des univers féminins très rapidement. Cet univers-là m’intéressait énormément ; je voulais voir des filles parler ensemble des vraies choses, de leur couple. On est habitué à montrer le point de vue des gars et je trouvais l’fun de montrer le point de vue féminin. »

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Très tôt dans le processus d’écriture, Benoît Pelletier a dû répondre à une grande question : deux hommes et une femme ou deux femmes et un homme ? « Je ne voulais pas opter pour que ce soit deux femmes et un homme juste parce que c’est un gars qui écrit le scénario. J’ai donc appelé une chercheuse en sexologie et une sexologue qui m’ont dit qu’au Québec, une femme sur trois a des fantasmes lesbiens. Donc, ce n’est pas juste une vision masculine. »

Fluidité sexuelle

Alors que Le trip à trois suit les tribulations d’Estelle dans sa quête du bonheur, Benoît Pelletier et Nicolas Monette s’intéressent aux aléas du célibat et de la vie en couple, ainsi qu’aux désirs refoulés en cette époque de fluidité sexuelle. « Je suis curieux de savoir ce que les jeunes de 20 ans vont retirer de ce film-là, parce que leur sexualité est tellement différente de la nôtre. On n’a qu’à penser à Tinder. Il n’y a plus d’approche, plus de séduction. Au début, c’est excitant, c’est comme un buffet chinois, mais j’imagine que ça fait un temps », avance Nicolas Monette, en couple depuis 20 ans.

« Je suis en couple depuis 33 ans et je connais une fille dans ces âges-là qui utilise Tinder. Un jour, elle m’a dit que c’était l’fun ce que je vivais parce qu’elle se sentait comme un bateau à la dérive, sans port d’attache. Même s’il existe de plus en plus d’artifices de contact, l’être humain ne change pas fondamentalement. Le besoin d’amour, de se rassurer, de se retrouver, de bâtir ne change pas. Les remises en question de couple, c’est normal, tout le monde vit ça. Un film sert à vivre des choses par procuration ; alors, je ne pense pas qu’il déclenche une folie de trips à trois », croit Benoît Pelletier.

« Pendant le processus d’écriture avec Benoît, j’étais en auto avec ma blonde et les enfants. À un feu rouge, ma femme m’a dit : “Je sais que tu fais un film sur un trip à trois, mais laisse-moi te dire que je n’en ferai jamais un avec toi !” » conclut en riant Nicolas Monette.