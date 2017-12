«Ferdinand» — Le dire avec des fleurs

L’animation hollywoodienne constitue un refuge de choix pour tous les éclopés de la terre ; marginaux et anticonformistes ont la cote, même si ce n’est pas toujours ce qu’affirme l’approche des réalisateurs.

Le cinéaste d’origine brésilienne Carlos Saldanha, amoureux des grands espaces enneigés ou colorés (Ice Age, Rio), s’est inspiré d’un livre pour enfants de Munro Leaf, The Story of Ferdinand, qui a connu une première relecture au cinéma en 1938 (Ferdinand the Bull). On y décelait déjà une critique à peine voilée de la sauvagerie raffinée de la tauromachie, et elle brille de tous ses feux dans Ferdinand, une version revue et augmentée (dans tous les sens du terme !) des aventures de ce taureau qui préférait les fleurs aux corridas.

Voilà qui en fait déjà un paria à la Casa Del Toro, centre d’entraînement pour les futurs rivaux des toréadors de Madrid, un bestiaire dans lequel le jeune Ferdinand se sent à l’étroit, et à l’écart. Après avoir réussi à s’échapper et à trouver refuge auprès d’une jeune fermière qui l’initie aux splendeurs et aux bienfaits de l’horticulture, un incident malheureux le ramène à la case départ, lui qui a pris en expansion (avec la voix de John Cena, semblable à celle de Seth Rogen !), mais pas en assurance face à la tauromachie. Revenir au bercail signifie aussi affronter les rivaux — on pourrait même dire les « bullys »— d’autrefois, mais avec l’aide de Lupe (électrisante Kate McKinnon), une chèvre verbomotrice, et d’autres animaux de ce flamboyant carnaval, il cherchera à nouveau le chemin de la liberté. Et grâce à son coeur aussi grand que son tour de taille, il ne compte pas fuir seul.

La démarche esthétique de Carlos Saldanha apparaît toujours plus consciencieuse que véritablement novatrice, reproduisant ici une Espagne de cartes postales aux singularités limitées, si ce n’est un effort marqué une fois débarqué dans un Madrid éclatant de couleurs. On y retrouve bien sûr quelques petits morceaux de bravoure qui sauront rassembler petits et grands dans une même euphorie : visite impromptue du massif Ferdinand dans un magasin de porcelaine, charmant duel chorégraphique où les taureaux affrontent trois chevaux pourvus d’un hilarant accent… allemand, etc.

L’exotisme espagnol apparaît donc contraint dans ce film où le flamenco s’infiltre timidement dans la trame sonore, comme si le dépaysement avait vite atteint sa limite, histoire de ne pas effrayer un public venu se divertir, et non se coller à un monde loin du leur. Le contraste avec le récent Coco, sur le plan visuel autant que thématique, en est que plus cruellement frappant, Lee Unkrich ne craignant pas, lui, d’aborder avec faste de vastes pans de la culture mexicaine, ainsi que des sujets de grandes personnes en les traitant de manière habile, belle façon de faire grandir les enfants.

Ferdinand se veut plus consensuel, un divertissement de bonne tenue parfaitement usiné pour cette haute saison du cinéma familial. Et avec ses références au caractère impitoyable des boucheries, et pas juste celle des arènes en délire, le film risque même de plaire aux végétariens, en plus, peut-être, de gonfler leurs rangs. Même si, au final, ces aventures animalières nous laissent tous un peu sur notre appétit.