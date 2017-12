Tommy Wiseau n’est pas aussi prolifique que le fut Edward D. Wood Jr, mais ils ont tous les deux signé quelques-uns des plus mauvais films de l’histoire du cinéma. Depuis 2003, The Room, cette aberration cinématographique, est devenue une oeuvre culte et, s’inspirant du livre qui en relate le tournage chaotique, James Franco s’est approprié au passage ce personnage excentrique. Il en décrit les contours mystérieux, et sa relation parfois toxique avec Greg Sestero (Dave Franco), un jeune acteur dont les rêves relèvent des pires clichés. À armes inégales, ce curieux tandem va concocter un suave navet dont les cinéphiles du monde entier se délectent encore. La reconstitution de James Franco regorge de moments cocasses, mais aussi d’une véritable compassion pour cet être détestable, dépourvu de talent, mais furieusement singulier.



Notre critique complète



Horaire en salles

The Disaster Artist ★★★ 1/2 Drame biographique de James Franco. Avec James Franco, Dave Franco, Alison Brie, Seth Rogen. États-Unis, 2017, 103 min.