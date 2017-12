Denis Côté (Curling, Vic + Flo ont vu un ours) connaît peu de choses sur le culturisme. Et loin de lui l’idée d’en apprendre sur cet univers, pas plus que de nous renseigner un tant soit peu sur le sujet. Approchant tout doucement la caméra des corps des six culturistes qu’il met en scène, le cinéaste maintient une distance respectueuse et pudique entre ces armoires à glace, quasi mutiques, et le spectateur, alors qu’il brouille sagement les frontières entre la réalité et la fiction. En résulte un ovni d’une sensualité déconcertante où plane une tension palpable.



Ta peau si lisse ★★★ Film d’essai de Denis Côté. Canada (Québec), 2017, 93 minutes.