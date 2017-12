Seule la terre (V.F. de God’s Own Country)

Essuyer les reproches de son père et fuir le regard réprobateur de sa grand-mère : tel est le quotidien de Johnny, fermier malgré lui, qui, pour ventiler, se saoule et multiplie les baises furieuses avec des inconnus. Arrive Gheorghe, un travailleur roumain embauché pour la saison de l’agnelage. À son contact, Johnny redécouvre la beauté de toute cette vie qui grouille autour de lui, et aussi celle qui couve en lui. En partie autobiographique, le scénario de Francis Lee transpire l’authenticité. Plus fruste que mièvre, à l’instar de Johnny, le récit révèle, comme le personnage encore, une complexité insoupçonnée — à défaut de réellement surprendre. La réalisation témoigne de la même approche : sans apprêt, elle cède à des élans de grâce à mesure que Johnny réapprend à aimer la terre et à s’aimer lui-même. Comme la lande brumeuse alentour, Seule la terre préfère son romantisme austère, ce qui lui sied fort bien.



Seule la terre (God’s Own Country) ★★★ 1/2 Drame psychologique de Francis Lee. Avec Josh O’Connor, Alec Secareanu, Ian Hart, Gemma Jones. Grande-Bretagne, 2017, 105 minutes.